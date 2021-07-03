Итальянец пригласил на должность тренера вратарей Луиса Ллописа, информирует Marca.

Лунин стал целью четырех испанских клубов – это создает Реалу проблему

Для 56-летнего специалиста это не первый приход на Сантьяго Бернабеу. С 2015 по 2018 годы он работал в штабе Зинедина Зидана и помог "сливочным" выиграть три Лиги чемпионов подряд. Теперь Ллопис станет непосредственным тренером Лунина, Куртуа и других вратарей мадридцев.

Добавим, что Реал начнет новый сезон 15 августа матчем первого тура Примеры против Алавеса.

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