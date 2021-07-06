Новий тренер мадридців Карло Анчелотті ще не ухвалив остаточного рішення щодо 22-річного голкіпера, інформує Marca.

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Реал вірить у Луніна, проте статус Тібо Куртуа залишається абсолютно непохитним. Анчелотті бачить два варіанти розвитку ситуації – чергова оренда або виходи українця в Кубку Іспанії. Щоправда, у минулому сезоні Зінедін Зідан також давав Андрію можливість проявити себе у другорядному турнірі. Підсумок – помилка, яка призвела до сенсаційного вильоту "вершкових" від Алькояно.

Додамо, що контракт воротаря з Реалом розрахований ще на три роки, а нинішня ціна за Transfermarkt складає 3 млн євро.

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