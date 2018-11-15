Менди вылетел из-за травмы до конца года – Зинченко сможет чаще играть за Ман Сити, болельщики доверяют украинцу

Прямой конкурент Александра Зинченко Бенджамин Менди получил очередную тяжелую травму. Украинец теперь вряд ли покинет Манчестер Сити зимой, он может получить больше игрового времени от Хосепа Гвардиолы. Сторонники "горожан" на это рассчитывают.

Бенджамин Менди снова выбыл на длительный период из-за травмы. Француз имел проблемы с левым коленом, которые требовали хирургического вмешательства. Фулбек в начале недели покинул расположение сборной Франции и отправился в Барселону, где обследование показало, что нужно ложиться под нож.

Операцию вчера вечером успешно провел хороший друг Хосепа Гвардиолы – известный врач Рамон Кугат, который лечил Менди в прошлом сезоне, когда у него были большие проблемы с правым коленом. Из-за той травмы Бенджамин сыграл лишь в 7 матчах АПЛ 2017/18. На этот раз повреждения менее серьезное.

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"Второе колено завидовало, но операция прошла хорошо. Сейчас все в порядке. Народ, я скоро вернусь. Вы просто пока найдите другого капитана для Fantasy на несколько матчей", – в своем стиле с юмором прокомментировал операцию в Instagram Менди. Кстати, его несерьезное поведение изрядно раздражает Гвардиолу.

Как сообщает Sky Sports, Менди точно пропустит остаток 2018 года. Восстановление займет более 2 месяцев, поэтому француза следует ожидать на поле на ранее января. Это болезненный удар по Манчестер Сити, ведь 24-летний фулбек играет очень важную роль в тактических построениях Хосепа Гвардиолы. На счету Бенджамина уже 5 ассистов в этом розыгрыше АПЛ.

В то же время травма Менди открывает новые возможности для Александра Зинченко, который борется за игровое время на его позиции. В прошлом сезоне именно после проблем со здоровьем Бенджамина Пеп перевел украинца на левый фланг обороны, где он подменял Фабиана Делфа и регулярно выходил в основе "горожан".

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Аналогичная ситуация ожидается сейчас. В течение лета и осени распространяются слухи о том, что Зинченко может покинуть Манчестер Сити в поисках игровой практики, однако травма Менди обеспечит ее Александру и на Этихаде.

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Вряд ли Сити рискнет проходить насыщенный зимний график с единственным Делфом на левом фланге. Болельщики клуба уже обсуждают, сможет ли Зинченко достойно закрыть позицию. Вот наиболее "залайканные" комментарии в Twitter:

zinchenko masterclass incoming — (@DamCapone) 14 листопада 2018 р.

"Мастеркласс Зинченко впереди".

If you're getting mad at Mendy over this then you need to sort yourself out. Wish him a speedy recovery and hope Delph and Zinchenko do as well as they did, or even better than last season — Axel (@Axel73J) 14 листопада 2018 р.

"Если вы злитесь на Менди, успокойтесь. Просто пожелайте ему быстрее восстановиться и надейтесь, что Делф и Зинченко покажут себя так же хорошо, или даже лучше, чем в прошлом сезоне".

At least we’ll hopefully get to see more of Zinchenko now, hopefully he gets more game time as a result of this.



Hope Mendy has a speedy recovery aswell of course, hope to see him healthy again soon

https://t.co/xdcIWEDRjY — Jordan “MCFC” Cooper (@BlueManc2001) 14 листопада 2018 р.

"По крайней мере теперь мы увидим больше Зинченко, надеюсь, он получит больше игрового времени в этой ситуации".

Delph and zinchenko more than capable - no need to buy, I'd be after Chilwell if they were tempted into the market though — Josh (@Joshwilko88) 14 листопада 2018 р.

"Делф и Зинченко более чем годятся, никого не нужно покупать. Если Сити все же выйдет на рынок, я бы хотел Чилуелла".

Zinchenko to become the next Kimmich. Save this tweet — Griffin (@GriffinKnaak) 14 листопада 2018 р.

"Зинченко станет новым Киммихом. Скриньте".

I would sell Zinchenko in January and buy a proper left back. Yes Zin is good, but he won’t get minutes in CM role and he is not a left back. — Guardiolista (@Guardiolista01) 14 листопада 2018 р.

"Я бы продал Зинченко в январе и купил настоящего левого защитника. Да, Зинченко в порядке, однако он не получит игрового времени на позиции центрхава, и он все же не левый защитник".

i really hope to see Zinchenko Get some starts ! he's Solid. — Djamel Eddine (@djamel360) 14 листопада 2018 р.

"Я надеюсь, Зинченко получит несколько матчей в старте. Он надежный".