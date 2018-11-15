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Лунін став героєм цікавого челенджу в Twitter, потрапивши в компанію до Мбаппе, Санчо, Кімміха та інших молодих зірок

17:45 331 Читать на русском
Лунін став героєм цікавого челенджу в Twitter, потрапивши в компанію до Мбаппе, Санчо, Кімміха та інших молодих зірок
Андрій Лунін / Леганес

У популярній соцмережі запустили цікавий челендж, в якому однією з помітних фігур став голкіпер збірної України Андрій Лунін.

Популярний профіль Scouted Football запропонував своїм фолловерам (45 тисяч) челендж – скласти символічну збірну з улюблених європейських футболістів.

3 умови:

– Всі гравці мають бути не старші за 23 роки.

– Лише футболісти з країн-членів УЄФА.

– Тільки один представник від країни.

Користувачі Twitter активно почали виконувати цей челендж.

Ми зосередили увагу на позиції воротаря, адже там одним з найпопулярніших "піків" був голкіпер збірної України Андрій Лунін. Трансфер у мадридський Реал приніс 19-річному футболісту визнання. Першим номером своїх символічних збірних юзери більш охоче обирали тільки основного воротаря Мілана Джанлуїджі Доннарумму – приблизно в 4 рази частіше за Луніна.

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Однак далі найпопулярнішими були екс-голкіпер Зорі та албанський страж воріт Лаціо Томаш Стракоша. Користувачі дуже активно ставили Луніна в свої команди. Варто відзначити, що іншу українську молоду зірку Олександра Зінченка також не обійшли стороною. Його включали у свою команду навіть деякі авторитетні журналісти, щоправда, дуже часто на лаву запасних, яку він регулярно полірує в Манчестер Сіті.

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Теги
Іспанія Головне Олександр Зінченко Олександр Зінченко Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном
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