Лунін став героєм цікавого челенджу в Twitter, потрапивши в компанію до Мбаппе, Санчо, Кімміха та інших молодих зірок

У популярній соцмережі запустили цікавий челендж, в якому однією з помітних фігур став голкіпер збірної України Андрій Лунін.

Популярний профіль Scouted Football запропонував своїм фолловерам (45 тисяч) челендж – скласти символічну збірну з улюблених європейських футболістів.

3 умови:

– Всі гравці мають бути не старші за 23 роки.

– Лише футболісти з країн-членів УЄФА.

– Тільки один представник від країни.

Користувачі Twitter активно почали виконувати цей челендж.

Ми зосередили увагу на позиції воротаря, адже там одним з найпопулярніших "піків" був голкіпер збірної України Андрій Лунін. Трансфер у мадридський Реал приніс 19-річному футболісту визнання. Першим номером своїх символічних збірних юзери більш охоче обирали тільки основного воротаря Мілана Джанлуїджі Доннарумму – приблизно в 4 рази частіше за Луніна.

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Однак далі найпопулярнішими були екс-голкіпер Зорі та албанський страж воріт Лаціо Томаш Стракоша. Користувачі дуже активно ставили Луніна в свої команди. Варто відзначити, що іншу українську молоду зірку Олександра Зінченка також не обійшли стороною. Його включали у свою команду навіть деякі авторитетні журналісти, щоправда, дуже часто на лаву запасних, яку він регулярно полірує в Манчестер Сіті.

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Lunin



Dalot

Skriniar

Christensen

Tierney ??????



Rice

Frenkie

Havertz



Mbappé

Jovíc

Sancho ️ — LeKenner (@LeKenner) 15 листопада 2018 р.

: Lunin

?????? : Trent-Arnold

: Skriniar

: De Ligt

?????? : Tierney

: Ruben Neves

: Aouar

: Milinkovic-Savic

: Chiesa

: Werner

: Asensio — Coralie (@Coraliiie10) 14 листопада 2018 р.

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cb varnier

?????? lb tierney

cm gedson fernandes

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??????cam mount

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st dolberg

lw bergwijn — Leon Hendry (@L_Hendry25) 14 листопада 2018 р.

Lunin

Calabria

Skriniar

Akanji

??????Tierney

Neves

Milikovic-Savic

Havertz

Asensio

Mbappe

??????Sancho — Ryan Lam (@ryrylam210) 14 листопада 2018 р.

Lunin



Rüegg

De Ligt

Skriniar

Grimaldo



Ruben Neves

Goretzka

Milinkovic-Savic



Mbappe

Cutrone

Sancho https://t.co/1z4t39PCDU — Hugo Juste (@HugoJuste) 15 листопада 2018 р.

3-4-1-2



Andriy Lunin



Milan Skriniar

Andreas Christensen

Matthijs de Ligt



Timothy Castagne

Sergej Milinkovic-Savic

Nicolò Barella

Alejandro Grimaldo



Leon Goretzka



Kylian Mbappé

Krzysztof Piatek



(Ho dovuto rinunciare a Saul ️) https://t.co/gCRvwmd4AU — Luca Tumminello (@l_tummi) 15 листопада 2018 р.

Lunin



Kimmich

Skriniar

De Ligt

Tierney



Ceballos

Neves

Milinkovic-Savic



?????? Sancho

Mbappe

Ødegaard https://t.co/0CX7L0QdUP — Depressed Madridista (@RaulMadrid__7) 15 листопада 2018 р.

Lunin



?????? Tierney

Milenković

De Ligt

Kimmich



Tielemans

Olmo

Grillitsch



Vlašić

André Silva

Mbappé https://t.co/r7rvIHV3MM — Ante Jukić (@a_jukic) 15 листопада 2018 р.

Lunin



Henrichs

De Ligt

Skriniar

Robertson ??????



Rodri

Neves

Tielemans



Nelson ??????

Jovic

Mbappe https://t.co/Y9l4EcSWDw — Will Balsam (@WillBalsam) 15 листопада 2018 р.

Lunin



Odriozola

Skriniar

De Ligt

??????Tierney



Tonali

Neves

??????Loftus Cheek



Mbappe

Isak

Sane https://t.co/ZFOgWZt1m8 — Fuat (@Fuaattt_CFC) 14 листопада 2018 р.

GK Lunin

DR Dalot

DC De Ligt

DC Skriniar

LB ?????? Tierney

MC Chiesa

MC Tielemans

MC Asensio

FC ?????? Greenwood

FC Isak

FC M’Bappe https://t.co/zpjwWohKNC — Rob Tuckey (@robtuckey28) 14 листопада 2018 р.

Lunin



Odriozola

Romagnoli

Skriniar

Tierney ??????



De Jong

Tielemans

Foden ??????



Sane

Gabriel Jesus

Mbappe https://t.co/DPCH7UQtbW — — (@silkyilkay) 14 листопада 2018 р.