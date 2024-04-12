Лунин остается в списке желаний Баварии – украинец может стать стратегическим трансфером
Голкипер Реала Андрей Лунин заинтересовал Баварию, которая подыскивает замену Мануэлю Нойеру.
Украинец воспользовался травмой Тибо Куртуа, чтобы продемонстрировать свой талант на европейской арене. Тренерский штаб Реала поражен умениями Андрея Лунина и хотел бы сохранить его в составе команды, впрочем, у "сливочных" уже есть конкуренты.
Куртуа нервирует Лунина на фоне неудачи в ЛЧ – бельгиец уже вернулся на поле
Как сообщает Defensa central, Бавария после ухода Томаса Тухеля планирует большие изменения. Мюнхенцы хотели бы подписать до лета 2025 года вратаря и нацелились на Лунина. Именно тогда истекает контракт Андрея с Реалом. Руководство немецкого клуба считает, что украинец идеально мог бы заменить Мануэля Нойера, о тяжелой травме которого помнят в Баварии.
Лунин в текущем сезоне сыграл за "сливочных" в 25 матчах во всех турнирах. Украинцу удалось сохранить свои ворота "сухими" в 11 играх.
Напомним, ранее была информация, что Реал уже обсуждает с Андреем пролонгацию контракта. Есть вероятность, что пока украинец не подпишет новое соглашение с мадридцами, другие европейские клубы попытаются переманить его.
Реал и Ман Сити выдали сумасшедший триллер в ЛЧ – Лунин с фейлом и двумя шедеврами за спиной, бразильский трюк Анчелотти