Украинец воспользовался травмой Тибо Куртуа, чтобы продемонстрировать свой талант на европейской арене. Тренерский штаб Реала поражен умениями Андрея Лунина и хотел бы сохранить его в составе команды, впрочем, у "сливочных" уже есть конкуренты.

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Как сообщает Defensa central, Бавария после ухода Томаса Тухеля планирует большие изменения. Мюнхенцы хотели бы подписать до лета 2025 года вратаря и нацелились на Лунина. Именно тогда истекает контракт Андрея с Реалом. Руководство немецкого клуба считает, что украинец идеально мог бы заменить Мануэля Нойера, о тяжелой травме которого помнят в Баварии.

Лунин в текущем сезоне сыграл за "сливочных" в 25 матчах во всех турнирах. Украинцу удалось сохранить свои ворота "сухими" в 11 играх.

Напомним, ранее была информация, что Реал уже обсуждает с Андреем пролонгацию контракта. Есть вероятность, что пока украинец не подпишет новое соглашение с мадридцами, другие европейские клубы попытаются переманить его.

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