Українець скористався травмою Тібо Куртуа, щоб продемонструвати свій талант на європейській арені. Тренерський штаб Реала вражений вміннями Андрія Луніна та хотів би зберегти його у складі команди, утім, у "вершкових" вже є конкуренти.

Куртуа нервує Луніна на тлі невдачі в ЛЧ – бельгієць вже повернувся на поле

Як повідомляє Defensa central, Баварія після відходу Томаса Тухеля планує великі зміни. Мюнхенці хотіли б підписати до літа 2025 року воротаря і націлилися на Луніна. Саме тоді спливає контракт Андрія з Реалом. Керівництво німецького клубу вважає, що українець ідеально міг би замінити Мануеля Нойєра, про вік і важку травму якого пам'ятають в Баварії.

Лунін у поточному сезоні зіграв за "вершкових" у 25 матчах у всіх турнірах. Українцю вдалося зберегти свої ворота "сухими" в 11 іграх.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Реал вже обговорює з Андрієм пролонгацію контракту. Є ймовірність, що поки українець не підпише нову угоду з мадридцями, інші європейські клуби спробують переманити його.

Реал і Ман Сіті видали божевільний трилер у ЛЧ – Лунін з фейлом і двома шедеврами за спиною, бразильський трюк Анчелотті