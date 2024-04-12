Лунін залишається в списку бажань Баварії – українець може стати стратегічним трансфером
Голкіпер Реала Андрій Лунін зацікавив Баварію, яка підшукує заміну Мануелю Нойєру.
Українець скористався травмою Тібо Куртуа, щоб продемонструвати свій талант на європейській арені. Тренерський штаб Реала вражений вміннями Андрія Луніна та хотів би зберегти його у складі команди, утім, у "вершкових" вже є конкуренти.
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Як повідомляє Defensa central, Баварія після відходу Томаса Тухеля планує великі зміни. Мюнхенці хотіли б підписати до літа 2025 року воротаря і націлилися на Луніна. Саме тоді спливає контракт Андрія з Реалом. Керівництво німецького клубу вважає, що українець ідеально міг би замінити Мануеля Нойєра, про вік і важку травму якого пам'ятають в Баварії.
Лунін у поточному сезоні зіграв за "вершкових" у 25 матчах у всіх турнірах. Українцю вдалося зберегти свої ворота "сухими" в 11 іграх.
Нагадаємо, раніше була інформація, що Реал вже обговорює з Андрієм пролонгацію контракту. Є ймовірність, що поки українець не підпише нову угоду з мадридцями, інші європейські клуби спробують переманити його.
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