Лунин скромно отреагировал на победу над Барселоной в Суперкубке Испании – украинец завоевал с Реалом уже 7 трофей
Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин поделился эмоциями от получения очередной награды.
В финале Суперкубка Испании Реал разгромил Барселону со счетом 4:1. В воротах мадридцев весь матч провел Андрей Лунин, который, в итоге, уже во второй раз триумфовал в этом турнире.
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После матча украинец лаконично и исчерпывающе прокомментировал победу над принципиальным соперником. "Суперчемпионы", – написал наш земляк на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, отныне коллекция Лунина состоит из таких трофеев: золото Ла Лиги (2021/22), Кубок Испании (2022/23), Суперкубок Испании (2021/22, 2023/24), кубок Лиги чемпионов (2021/22), Суперкубок УЕФА (2022) и золото клубного чемпионата мира (2022).
К слову, в текущем сезоне украинец сыграл за Реал 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 7 голов (еще в 5 встречах отстоял "на ноль").
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