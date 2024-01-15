В финале Суперкубка Испании Реал разгромил Барселону со счетом 4:1. В воротах мадридцев весь матч провел Андрей Лунин, который, в итоге, уже во второй раз триумфовал в этом турнире.

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После матча украинец лаконично и исчерпывающе прокомментировал победу над принципиальным соперником. "Суперчемпионы", – написал наш земляк на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, отныне коллекция Лунина состоит из таких трофеев: золото Ла Лиги (2021/22), Кубок Испании (2022/23), Суперкубок Испании (2021/22, 2023/24), кубок Лиги чемпионов (2021/22), Суперкубок УЕФА (2022) и золото клубного чемпионата мира (2022).

К слову, в текущем сезоне украинец сыграл за Реал 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 7 голов (еще в 5 встречах отстоял "на ноль").

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