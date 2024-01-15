У фіналі Суперкубка Іспанії Реал розгромив Барселону з рахунком 4:1. У воротах мадридців весь матч провів Андрій Лунін, який, у підсумку, вже вдруге тріумфував у цьому турнірі.

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Після матчу українець лаконічно і вичерпно прокоментував перемогу над принциповим суперником. "Суперчемпіони", – написав наш земляк на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, відтепер колекція Луніна складається з таких трофеїв: золото Ла Ліги (2021/22), Кубок Іспанії (2022/23), Суперкубок Іспанії (2021/22, 2023/24), кубок Ліги чемпіонів (2021/22), Суперкубок УЄФА (2022) і золото клубного чемпіонату світу (2022).

До слова, у поточному сезоні українець зіграв за Реал 11 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 7 голів (ще у 5 зустрічах відстояв "на нуль").

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