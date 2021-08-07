22-летний кипер активно готовится к грядущей кампании. Во время последней тренировки украинец продемонстрировал свои лучшие способности.

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В одном из эпизодов Лука Йович вышел один на один с Луниным и, казалось, обыграл его. Однако, Андрей не выключился из борьбы и в последний момент заблокировал удар форварда. Такой сейв "спровоцировал" лавину похвалы, а некоторые партнеры выкрикивали фамилию украинца.

К слову, в прошлом сезоне Андрей Лунин имел мало игрового времени – всего 1 матч в Кубке Испании. Контракт вратаря с Реалом рассчитан еще на три года.

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