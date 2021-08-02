Парма готовится к новому сезону, соперником в спарринге был Сассуоло. Со стартовых мгновений на поле появился Буффон, а на 18-й минуте пропустил.

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Вполне реабилитироваться за этот гол легенде удалось уже на старте второго тайма. Джанлуиджи уберег ворота от пропущенного мяча, почти вплотную парируя удар соперника – просто феноменальная реакция в 43 года.

В конце концов, за несколько минут вместо Буффона на поле вышел Коломби, который дважды до конца контрольного матча вынимал круглого из своих ворот. В итоге Парма проиграла 0:3.

К слову, сезон для "крестоносцев" начнется 20 августа матчем Серии В против Фрозиноне.

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