Буффон эффектно спас Парму от гола – феноменальная реакция легенды в 43 года
Легенда итальянского футбола Джанлуиджи Буффон не устает демонстрировать топ-уровень несмотря на почтенный возраст.
Парма готовится к новому сезону, соперником в спарринге был Сассуоло. Со стартовых мгновений на поле появился Буффон, а на 18-й минуте пропустил.
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Вполне реабилитироваться за этот гол легенде удалось уже на старте второго тайма. Джанлуиджи уберег ворота от пропущенного мяча, почти вплотную парируя удар соперника – просто феноменальная реакция в 43 года.
В конце концов, за несколько минут вместо Буффона на поле вышел Коломби, который дважды до конца контрольного матча вынимал круглого из своих ворот. В итоге Парма проиграла 0:3.
К слову, сезон для "крестоносцев" начнется 20 августа матчем Серии В против Фрозиноне.
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