22-річний кіпер активно готується до прийдешньої кампанії. Під час останнього тренування українець продемонстрував свої найкращі здібності.

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В одному з епізодів Лука Йовіч вийшов віч-на-віч з Луніним та, здавалось, обіграв його. Проте, Андрій не виключився з боротьби та в останній момент заблокував удар форварда. Такий сейв "спровокував" лавину похвали, а деякі партнери викрикували прізвище українця.

До слова, у минулому сезоні Андрій Лунін мав обмаль ігрового часу – лише 1 матч у Кубку Іспанії. Контракт воротаря з Реалом розрахований ще на три роки.

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