Поєдинок 27-го туру Ла Ліги між Валенсією та Реалом мав всі шанси завершитись перемогою "вершкових", якби не одне "але". На 99-й хвилині Беллінгем спрямував м'яч у сітку після розіграшу кутового, однак Хіль Мансано оголосив про завершення гри у момент, коли сфера перебувала ще у повітрі.

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Епізод викликав справжній скандал, гравці кинулись за поясненнями до арбітра, який за надмірні емоції показав червону картку Джуду.

Після матчу український голкіпер Андрій Лунін, який вийшов в основі, красномовно оцінив суперечливе рішення судді. Наш земляк на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram опублікував фото з Мансано і поставив три емодзі з оплесками.

Окрім того, Лунін одним реченням підсумував гру своєї команди, запевнивши, що навіть такі витівки суддів не зупинять Реал: "Подолавши всі перешкоди, ми дійдемо до кінця".

Нагадаємо, у поточному сезоні українець провів за "вершкових" 20 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 16 голів (ще у 9 поєдинках відстояв "на нуль").

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