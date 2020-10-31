В первые минуты неожиданно мяч под свой контроль взяли гости. "Сине-гранатовые" быстро освоились на стадионе Альфредо Ди Стефано и начали создавать проблемы обороне "сливочных". Уже на 7-й минуте Уэска могла выйти вперед, однако Миру не хватило точности после выигранного у Милитао забега.

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Постепенно мадридцы выровняли игру, однако по большей части перепасовывались в центре поля, без продвижения вперед. К середине первого тайма контратакующие выпады гостей выглядели гораздо перспективнее. Особенно усердствовали в атаке Гомес и Онтиверос, но одного желания было мало. Еще за 10 минут до конца первой половины казалось, что фортуна в этот день вполне может улыбнуться арагонцам.

Однако, Реал забил два мяча в раздевалку и, фактически, снял все вопросы относительно победителя дуэли уже после 45-ти минут. Сначала свое возвращение в основу и первый выход в чемпионате в новом сезоне отпраздновал Эден Азар. Бельгиец получил пас от Вальверде метрах в 30-ти от ворот, выиграл силовую борьбу у оппонента и фантастическим выстрелом с левой открыл счет. А пять минут спустя Лукас Васкес навесом нашел на дальнем углу вратарской Карима Бензема, который принял мяч и расстрелял Фернандеса – 2:0!

Наставник Уэски ​​и по совместительству легенда "сливочных" Мичел попытался вернуться в игру с помощью джокеров. В перерыве он провел 2 замены и, очевидно, был полон надежд на возможный камбэк. Однако, эти амбиции "сине-гранатовых" почти сразу похоронил Феде Вальверде. На 54-й уругвайский хавбек на углу штрафной получил пас от Бензема и роскошной пушкой пробил по диагонали в дальний угол.

Три мяча за 15 минут игрового времени по-настоящему окрылили Реал. Мадридцы не просто побежали вперед, а начали кайфовать от своей игры, взаимопонимания на поле и крутых комбинаций. Мог забивать Бензема после сольного прохода Винисиуса – мяч прошел над перекладиной. Свой момент упустил Иско, так и не сумев пробить после передачи Родриго. Сам бразильский юниор пытался пробить Фернандеса после смещения с фланга, но голкипер гостей был на страже.

В конце концов, как часто бывает в подобных ситуациях, забила Уэска. Это Мир убежал по левому флангу атаки, оставил не у дел Милитао и идеально навесил на дальнюю штангу, где Давид Феррейра в одно касание в падении переиграл Куртуа – 3:1.

В финальные минуты гости попытались перейти на половину поля "сливочных" большими силами. Однако, каких-то дивидендов эта попытка арагонцам не принесла. Более того, Реал отодвинул игру от своих ворот и восстановил статус-кво на 90-й минуте: затяжная атака мадридцев завершилась навесом Марсело на Родриго, тот сбросил под удар Бензема – французский центрфорвард с нескольких метров не промахнулся.

Благодаря этой победе Реал вернул себе лидерство в Ла Лиге. В активе команды Зидана 16 очков. В свою очередь Уэска ​​осталась в зоне вылета – 18-е место, 5 пунктов.

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