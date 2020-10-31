Забил даже Азар – видео голов и обзор матча Реал Мадрид – Уэска
22:09 - Читати українською
Реал победил Уэску в рамках 8-го тура Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Реал – Уэска.
завершено
40’ Эден Азар
45’ Карим Бензема
90’ Карим Бензема
Давид Феррейро 75’
40’ Эден Азар
45’ Карим Бензема
75’ Давид Феррейро
90’ Карим Бензема
Счет на 40-й минуте классным ударом открыл Эден Азар. Бельгиец вернулся в стартовый состав "сливочных" и отметил это событие голом. Безголевая серия продолжалась впечатляющие 392 дня. Дубль в свой актив записал Бензема, еще по голу забили Феде Вальверде и Феррейро, который отличился за Уэску.
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Благодаря этой победе Реал набрал 16 очков и вернул себе единоличное лидерство. Уэска в нынешнем сезоне еще не побеждала – у команды лишь 5 очков и место в зоне вылета.
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