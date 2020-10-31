Счет на 40-й минуте классным ударом открыл Эден Азар. Бельгиец вернулся в стартовый состав "сливочных" и отметил это событие голом. Безголевая серия продолжалась впечатляющие 392 дня. Дубль в свой актив записал Бензема, еще по голу забили Феде Вальверде и Феррейро, который отличился за Уэску.

Реал разгромил Уэску в Примере – Азар эффектным голом отпраздновал возвращение в старт, Бензема оформил дубль

Благодаря этой победе Реал набрал 16 очков и вернул себе единоличное лидерство. Уэска в нынешнем сезоне еще не побеждала – у команды лишь 5 очков и место в зоне вылета.