Голкіпер мадридського Реала та збірної України Андрій Лунін відсвяткував День усіх святих разом зі своєю другою половинкою.

Світлини з яскравими образами українського воротаря і його нареченої з'явилися в Instagram.

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Лунін і його дівчина Анастасія одягнулися героями серіалу "Паперовий будинок". До набору входять червоні комбінезони, маски Далі та іграшкова зброя. Іспанська кримінальна драма розповідає про групу авантюристів, які зібралися пограбувати монетний двір. Права на показ шоу придбав навіть американський сервіс Netflix.

До слова, в нинішньому сезоні Андрій Лунін не провів у складі "вершкових" ще жодної хвилини. Найімовірніше, вперше він з'явиться на полі в Кубку Іспанії. Реал розпочне свій шлях за трофеєм із 1/16 фіналу. Матчі цієї стадії заплановані на середину січня.

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