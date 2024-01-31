Голкипер Реала Андрей Лунин не смог убедить всех, что именно он должен был основным голкипером комнады.

После травмы Тибо Куртуа дилемма с вратарями является одной из главных для Карло Анчелотти. Дело в том, что Кепа Аррисабалага не смог своей игрой подтвердить собственные амбиции. Андрей Лунин прогрессирует и демонстрирует лучшие результаты, чем конкурент.

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После последних успешных матчей казалось, что украинец наконец-то отвоевал статус первого номера. Однако в тренерском штабе Реала нет единодушия по этому вопросу. По информации Defensa Central, Давиде Анчелотти (сын и ассистент Карло) считает, что Лунин должен сыграть с Хетафе в четверг, а в следующих трех матчах должен сыграть Кепа.

Источник отмечает, что это мнение младшего Анчелотти. Главный тренер еще не принял окончательного решения. Следует заметить, что это будет очень важный период для Реала. Королевский клуб сыграет против Атлетико, Жироны (в настоящее время главного конкурента в борьбе за первое место) и РБ Лейпциг в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

К слову, в нынешнем сезоне Андрей Лунин провел в составе мадридского клуба 13 матчей, пять из которых завершились без пропущенных мячей. Кепа сыграл 18 поединков (7 "сухих").

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