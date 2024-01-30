Основной вратарь Реала Тибо Куртуа может вернуться на поле гораздо быстрее, чем прогнозировали. Восстановление бельгийца проходит с опережением графика.

Бельгийский голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа продолжает реабилитацию после травмы. 31-летний вратарь перед стартом сезона получил разрыв крестообразной связки колена и до сих пор залечивает повреждение.

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По информации журналиста Мигеля Анхеля Диаса, если все пойдет по плану, Куртуа сможет сыграть уже в матчах четвертьфинала Лиги чемпионов – при условии, если Реал пробьется в этот раунд соревнований (в 1/8 финала мадридцы встретятся с РБ Лейпциг).

Кроме того, Тибо будет иметь практику и в чемпионате Испании – на тот момент у "сливочных" останется еще 8 туров Ла Лиги.

Напомним, сейчас за место в воротах Реала конкурируют украинец Андрей Лунин и испанец Кепа Аррисабалага. По информации СМИ, наш земляк своей игрой и отношением к работе наконец сумел убедить Карло Анчелотти относительно № 1 в мадридской команде.

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