Голкіпер Реала Андрій Лунін не зміг переконати усіх, що саме він повинен були основним голкіпером комнади.

Після травми Тібо Куртуа дилема з воротарями є однією з головних для Карло Анчелотті. Річ у тім, що Кепа Аррісабалага не зміг своєю грою підтвердити власні амбіції. Натомість Андрій Лунін прогресує і демонструє кращі результати, ніж конкурент.

Луніну приготуватись – стало відомо, коли Куртуа зможе зіграти за Реал

Після останніх успішних матчів здавалося, що українець нарешті відвоював статус першого номера. Однак у тренерському штабі Реала немає одностайності щодо цього питання. За інформацією Defensa Central, Давіде Анчелотті (син та асистент Карло) вважає, що Лунін повинен зіграти з Хетафе в четвер, а у наступних трьох матчах мав би зіграти Кепа.

Джерело наголошує, що це думка молодшого Анчелотті. Головний тренер ще не ухвалив остаточного рішення. Слід зауважити, що це буде дуже важливий період для Реала. Королівський клуб зіграє проти Атлетіко, Жирони (наразі головного конкурента в боротьбі за перше місце) та РБ Лейпциг в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Найкраще у його грі": іспанські ЗМІ – про козирі Луніна та причини невиразного матчу Довбика і Циганкова

До слова, у нинішньому сезоні Андрій Лунін провів у складі мадридського клубу 13 матчів, п'ять із яких завершилися без пропущених м'ячів. Кепа зіграв 18 поєдинків (7 "сухих").