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Лунин рассказал, как чувствовал себя среди признанных звезд на церемонии "Золотого мяча-2019"

17:48 78 Читати українською
Лунин рассказал, как чувствовал себя среди признанных звезд на церемонии "Золотого мяча-2019"
Лунин с невестой на церемонии / France Football

Голкипер Овьедо Андрей Лунин поделился своими воспоминаниями о церемонии вручения "Золотого мяча".

Игрок сборной Украины заверил, что не заметил никакой надменности со стороны признанных звезд.

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"Вы не поверите, но я не чувствовал, что нахожусь среди мировых звезд. Была очень дружеская атмосфера и создавалось впечатление, что мы знакомы друг с другом много лет. Самое главное, что я увидел вживую то и тех, к чему должен стремиться", – признался Лунин в интервью ХSPORT.

Напомним, украинец был одним из претендентов на звание лучшего молодого игрока, однако награду получил центрбек Ювентуса Маттейс Де Лигт.

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Теги
Испания Золотой мяч Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин Украинцы за рубежом
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