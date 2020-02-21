Лунин рассказал, как чувствовал себя среди признанных звезд на церемонии "Золотого мяча-2019"

Голкипер Овьедо Андрей Лунин поделился своими воспоминаниями о церемонии вручения "Золотого мяча".

Игрок сборной Украины заверил, что не заметил никакой надменности со стороны признанных звезд.

Лунин получил нового наставника – специалист работал с именитой командой Ла Лиги

"Вы не поверите, но я не чувствовал, что нахожусь среди мировых звезд. Была очень дружеская атмосфера и создавалось впечатление, что мы знакомы друг с другом много лет. Самое главное, что я увидел вживую то и тех, к чему должен стремиться", – признался Лунин в интервью ХSPORT.

Напомним, украинец был одним из претендентов на звание лучшего молодого игрока, однако награду получил центрбек Ювентуса Маттейс Де Лигт.

Лунин провел второй худший матч в карьере, а его "открыватель" раскрыл трансферные секреты украинца