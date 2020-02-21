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Лунін розповів, як почувався серед визнаних зірок на церемонії "Золотого м'яча-2019"

17:48 281 Читать на русском
Лунін розповів, як почувався серед визнаних зірок на церемонії "Золотого м'яча-2019"
Лунін з нареченою на церемонії / France Football

Голкіпер Ов'єдо Андрій Лунін поділився своїми спогадами про церемонію вручення "Золотого м'яча".

Гравець збірної України запевнив, що не помітив ніякої зверхності з боку визнаних зірок.

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"Ви не повірите, але я не відчував, що перебуваю серед світових зірок. Була дуже дружня атмосфера і складалося враження, що ми знайомі один з одним багато років. Найголовніше, що я побачив наживо те і тих, до чого повинен прагнути", – зізнався Лунін у інтерв'ю ХSPORT.

Нагадаємо, українець був одним з претендентів на звання найкращого молодого гравця, однак нагороду здобув центрбек Ювентуса Маттейс Де Лігт.

Лунін провів другий найгірший матч у кар'єрі, а його "відкривач" розкрив трансферні секрети українця

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Теги
Золотий м'яч Ов'єдо Ов'єдо Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном Іспанія
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