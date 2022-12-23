После завершения поединка Ман Сити – Ливерпуль сразу состоялась жеребьевка следующей стадии. Пары сформировались следующим образом:

Манчестер Юнайтед – Чарльтон (третий дивизион, единственный клуб не из АПЛ в четвертьфинале)

Саутгемптон – Манчестер Сити

Ноттингем Форест – Вулверхэмптон

Ньюкасл – Лестер

Стадия четвертьфинала также будет состоять из одного матча, базовая дата проведения – 10 января. Кубок английской лиги точно получит нового обладателя, ведь накануне Ливерпуль сложил свои полномочия.

Ман Сити перестрелял Ливерпуль в битве за 1/4 финала Кубка лиги – Холанд снова забил, Нуньес продолжает упускать моменты