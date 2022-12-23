Ман Сити против неудачника АПЛ, МЮ достался единственный соперник не из элиты: жеребьевка 1/4 финала Кубка лиги
09:45 - Читати українською
Участники четвертьфинала Кубка английской лиги разбились на пары.
После завершения поединка Ман Сити – Ливерпуль сразу состоялась жеребьевка следующей стадии. Пары сформировались следующим образом:
Манчестер Юнайтед – Чарльтон (третий дивизион, единственный клуб не из АПЛ в четвертьфинале)
Саутгемптон – Манчестер Сити
Ноттингем Форест – Вулверхэмптон
Ньюкасл – Лестер
Стадия четвертьфинала также будет состоять из одного матча, базовая дата проведения – 10 января. Кубок английской лиги точно получит нового обладателя, ведь накануне Ливерпуль сложил свои полномочия.
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