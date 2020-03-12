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Лунин прокомментировал свои шансы на вылет в расположение сборной Украины

17:22 115 Читати українською
Лунин прокомментировал свои шансы на вылет в расположение сборной Украины
Андрей Лунин / Marca

Голкипер Овьедо Андрей Лунин рассказал, сможет ли прибыть в расположение сборной Украины на запланированные мартовские спарринги.

"Позиция Овьедо насчет игроков, которые должны отправиться в свои сборные? Пока нет информации, пока что без изменений, а там посмотрим.

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Подготовлюсь и буду лететь, если ничего не изменится. Изменилась ли жизнь в Испании после введения карантина? Все по-прежнему, слава богу. Нет, никто не связывался со мной из Реала из-за эпидемии коронавируса", – поделился Лунин в комментарии Tribuna.

Напомним, чемпионаты Испании временно приостановлены из-за эпидемии коронавируса. Пауза в испанском футболе продлится как минимум до 22 марта включительно.

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Теги
коронавирус Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин Украинцы за рубежом Сборная Украины
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