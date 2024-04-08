Авторитетный испанский журналист анонсировал продление Андреем Луниным контракта с Реалом в течение этой недели.

В ближайшие дни вратарь Реала и сборной Украины Андрей Лунин продлит контракт с мадридским клубом. Об этом информирует испанский журналист Гильермо Раи, который сотрудничает с английским изданием The Athletic и является узкопрофильным специалистом по "бланкос".

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"Продление контракта с Андреем Луниным – через несколько дней могут быть положительные новости", – цитирует Раи Madrid Zone.

Напомним, что ранее Лунин сменил агента. Теперь его интересы представляет компания Жорже Мендеша, одного из самых влиятельных футбольных посредников в мире. Текущее соглашение Лунина с Реалом действительно до лета 2025 года

Напомним, в текущем сезоне Лунин провел за Реал 24 матча во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов (еще в 11 поединках он отстоял "на ноль").

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