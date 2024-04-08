Лунін продовжить контракт із Реалом – питання буде закрито протягом кількох днів
Авторитетний іспанський журналіст анонсував продовження Андрієм Луніним контракту з Реалом протягом цього тижня.
Найближчими днями воротар Реала і збірної України Андрій Лунін подовжить контракт із мадридським клубом. Про це інформує іспанський журналіст Гільєрмо Раї, який співпрацює з англійським виданням The Athletic і є вузькопрофільним фахівцем з "бланкос".
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"Продовження контракту з Андрієм Луніним – через кілька днів можуть бути позитивні новини", – цитує Раї Madrid Zone.
Нагадаємо, що раніше Лунін змінив агента. Тепер його інтереси представляє компанія Жорже Мендеша, одного з найвпливовіших футбольних посередників у світі. Поточна угода Луніна з Реалом дійсна до літа 2025 року.
Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін провів за Реал 24 матчі в усіх турнірах, у яких пропустив 19 голів (ще в 11 поєдинках він відстояв "на нуль").
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