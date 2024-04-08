Найближчими днями воротар Реала і збірної України Андрій Лунін подовжить контракт із мадридським клубом. Про це інформує іспанський журналіст Гільєрмо Раї, який співпрацює з англійським виданням The Athletic і є вузькопрофільним фахівцем з "бланкос".

Легендарний агент поспілкувався з Пересом щодо Луніна – представник Моурінью поставив президента Реала перед фактом

"Продовження контракту з Андрієм Луніним – через кілька днів можуть бути позитивні новини", – цитує Раї Madrid Zone.

Нагадаємо, що раніше Лунін змінив агента. Тепер його інтереси представляє компанія Жорже Мендеша, одного з найвпливовіших футбольних посередників у світі. Поточна угода Луніна з Реалом дійсна до літа 2025 року.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін провів за Реал 24 матчі в усіх турнірах, у яких пропустив 19 голів (ще в 11 поєдинках він відстояв "на нуль").

Продажем Луніна займеться легендарний агент Моурінью, сумніви Анчелотті позбавили українця нагороди