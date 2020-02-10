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Лунин признан лучшим игроком матча Райо Вальекано – Овьедо

11:41 126 Читати українською
Лунин признан лучшим игроком матча Райо Вальекано – Овьедо
Андрей Лунин / официальный сайт Ла Лиги

Голкипер Овьедо Андрей Лунин получил награду за отличную игру в матче 27-го тура Сегунды против Райо Вальекано (1:1).

Поединок против Райо Вальекано стал особенным для Андрея Лунина, ведь украинец стал игроком матча по версии издания El Desmarque.

Эффектные сейвы Лунина в видеообзоре матча Райо Вальекано – Овьедо – 1:1

"Хорошо проявил себя в первом тайме, почти отбил удар с одиннадцатиметрового. Был лучшим в составе Овьедо", – говорится в заметке. В этой игре голкипер совершил четыре сейва, а единственный гол пропустил только с пенальти.

Отметим, что благодаря этой ничьей Овьедо набрал 29 очков, поднявшись из зоны вылета.

Лунин помог Овьедо взять очки в Мадриде – украинец сыграл эффективно, но не остановил сенсационного чемпиона Англии

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Теги
Испания Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин Украинцы за рубежом
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