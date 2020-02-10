Лунін визнаний найкращим гравцем матчу Райо Вальєкано – Ов'єдо

Голкіпер Ов'єдо Андрій Лунін отримав відзнаку за чудову гру в матчі 27-го туру Сегунди проти Райо Вальєкано (1:1).

Поєдинок проти Райо Вальєкано став особливим для Андрія Луніна, адже українець став гравцем матчу за версією видання El Desmarque.

Ефектні сейви Луніна у відеоогляді матчу Райо Вальєкано – Ов'єдо – 1:1

"Добре проявив себе в першому таймі, майже відбив удар з одинадцятиметрового. Був найкращим у складі Ов'єдо", – йдеться в дописі. У цій грі голкіпер зробив чотири сейви, а єдиний гол пропустив лише з пенальті.

Зазначимо, що завдяки цій нічиїй Ов'єдо набрав 29 очок, піднявшись із зони вильоту.

Лунін допоміг Ов'єдо взяти очки в Мадриді – українець відіграв ефективно, але не зупинив сенсаційного чемпіона Англії