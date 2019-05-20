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Лунин прибыл в расположение сборной Украины U-20

20 мая 21:21 85 Читати українською
Лунин прибыл в расположение сборной Украины U-20
Андрей Лунин / ФФУ

Вратарь Леганес Андрей Лунин присоединился к сборной Украины U-20 в Польше, где состоится молодежный Чемпионат мира.

Андрей Лунин присоединился к сборной Украины U-20 в Польше и поможет команде на молодежном чемпионате мира, сообщает официальный Instagram ФФУ.

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Напомним, что Леганес не отпустил украинского голкипера на контрольные матчи против Колоса и молодежной сборной ЮАР, поскольку они не попадали под официальные даты ФИФА.

В текущем сезоне Лунин провел 7 матчей в составе Леганес, пропустив 7 голов.

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Андрей Лунин Андрей Лунин Сборная Украины Чемпионат мира U-20 Украина U-20 Украина U-20
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