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Лунин перед возвращением в Реал поблагодарил фанатов Леганеса

20 мая 11:56 335 Читати українською
Лунин перед возвращением в Реал поблагодарил фанатов Леганеса
Андрей Лунин / Getty images

Голкипер Леганеса Андрей Лунин после завершения сезона поблагодарил команду и болельщиков за время, проведенное в клубе.

"Спасибо команде за этот сезон, спасибо болельщикам за поддержку", -– написал Лунин на своей странице в Instagram.

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В нынешнем сезоне Лунин выступал за Леганес на правах аренды из Реала и провел за "огурцов" лишь 7 матчей, пять из которых в Ла Лиге.

Ранее сообщалось, что Леганес хочет сохранить украинца в своем составе. Сам вратарь также хотел бы остаться в клубе, ведь может стать первым номером команды в следующем сезоне.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Украинцы за рубежом Андрей Лунин Андрей Лунин Леганес Леганес
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