Вратарь Реала Андрей Лунин попал в четверку претендентов на лучший сейв среды в рамках 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Лунин – об отраженном пенальти в матче Лиги чемпионов: "Я в лучшем клубе мира"

Напомним, украинец, который неожиданно попал в старт "сливочных" на матч против Браги (3:0) из-за повреждения Кепы Аррисабалаги, парировал пенальти на первых минутах матча.

Среди конкурентов Лунина – Александер Шлагер (Зальцбург), Фередерик Рённов (Зальцбург) и Камиль Грабара (Копенгаген).

Лунин помог Реалу досрочно пробиться в плей-офф Лиги чемпионов – украинец взял пенальти от Браги