Лунин претендует на лучший сейв дня в Лиге чемпионов – видео спасения от конкурентов
13:14 - Читати українською
УЕФА отметил уровень мастерства украинского голкипера Андрея Лунина.
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Вратарь Реала Андрей Лунин попал в четверку претендентов на лучший сейв среды в рамках 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
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Напомним, украинец, который неожиданно попал в старт "сливочных" на матч против Браги (3:0) из-за повреждения Кепы Аррисабалаги, парировал пенальти на первых минутах матча.
Среди конкурентов Лунина – Александер Шлагер (Зальцбург), Фередерик Рённов (Зальцбург) и Камиль Грабара (Копенгаген).
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