"Было важно набрать три очка. Команда гарантировала себе плей-офф Лиги чемпионов, но впереди еще два матча.

"Игра Лунина демонстрирует силу Реала": форвард мадридцев указал на особую роль украинца

Это действительно важная игра для меня, хорошо, что удалось не пропустить. Это полезно для моей уверенности в своих силах и для моего опыта. Приятно получить практику в официальном матче.

Я в порядке, я в лучшем клубе мира. Вся команда помогает мне каждый день, и я работаю с лучшими. Не так просто в последний момент узнать, что выходишь на матч, но всегда нужно быть готовым. Когда наступит твоя очередь, ты должен делать то, что знаешь. К счастью, все прошло так, как я хотел. О пенальти мне особо нечего сказать. Спасибо тренеру вратарей Реала, этот сейв и для него тоже", – сказал Лунин в комментарии пресс-службе мадридцев.

Напомним, Лунину пришлось экстренно менять Кепу Аррисабалагу, который почувствовал дискомфорт на предматчевой разминке. Как следствие, украинец стал одним из героев поединка, на первых минутах отразив пенальти от Альваро Джало, а в добавленное время спас после удара Абеля Руиса в упор.

Лунин помог Реалу досрочно пробиться в плей-офф Лиги чемпионов – украинец взял пенальти от Браги