Лунин помог Реалу досрочно пробиться в плей-офф Лиги чемпионов – украинец взял пенальти от Браги
В среду состоялся 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов. Читайте отчет о матчах квартетов С и D на "Футбол 24".
Лига чемпионов, групповой этап, 4-й тур
Группа С
Реал Мадрид – Брага – 3:0
Голы: Диас, 27, Жуниор, 58, Родриго, 61
Нереализованный пенальти: Джало, 6 (Брага)
Группа D
Зальцбург – Интер – 0:1
Гол: Мартинес, 86 (п.)
Лунин парировал пенальти для Реала в Лиге чемпионов – видео сейва
Реал в группе С на своем поле одолел Брагу. В старте неожиданно вышел украинский голкипер Андрей Лунин, заменив Кепу, который травмировался на предматчевой разминке. Уже на первых минутах нашему земляку пришлось сдавать серьезный экзамен – Васкес завалил соперника и арбитр назначил пенальти. Лунин угадал направление удара от Джало и отразил уже 7-й из 14-ти одиннадцатиметровых за время выступлений в Испании.
В середине тайма Диас вывел Реал вперед, расставив все на свои места. После перерыва Винисиус в течение трех минут забил сам и отдал ассист на Родриго, сняв все вопросы относительно победителя. Уже в добавленное время Лунин снова спас Реал, среагировав на удар головой в упор. Победа принесла Реалу 12 очков и досрочного вывела "сливочных" в плей-офф Лиги чемпионов, Брага с 3-мя пунктами осталась третьей.
В группе D Интер на последних минутах вырвал победу у Зальцбурга. Хозяева были острее в первом тайме, но на перерыв команды ушли без голов. После отдыха игра закрутилась с выходом на поле Лаутаро Мартинеса. Аргентинец сначала головой направил сферу в перекладину, а затем отличился с пенальти за игру Бидструпа рукой. Победа позволила Интеру сравняться по очкам с Реал Сосьедадом и занять второе место, Зальцбург с 3-мя баллами третий.
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