Лига чемпионов, групповой этап, 4-й тур

Группа С

Реал Мадрид – Брага – 3:0

Голы: Диас, 27, Жуниор, 58, Родриго, 61

Нереализованный пенальти: Джало, 6 (Брага)

Группа D

Зальцбург – Интер – 0:1

Гол: Мартинес, 86 (п.)

Лунин парировал пенальти для Реала в Лиге чемпионов – видео сейва

Реал в группе С на своем поле одолел Брагу. В старте неожиданно вышел украинский голкипер Андрей Лунин, заменив Кепу, который травмировался на предматчевой разминке. Уже на первых минутах нашему земляку пришлось сдавать серьезный экзамен – Васкес завалил соперника и арбитр назначил пенальти. Лунин угадал направление удара от Джало и отразил уже 7-й из 14-ти одиннадцатиметровых за время выступлений в Испании.

50% - Andriy Lunin has saved seven of the 14 penalties he has faced at club level across all competitions since the 2018/19 season (excluding shootouts), including two of the four as @realmadriden goalkeeper. Wall. pic.twitter.com/0w9QqSKs9y — OptaJose (@OptaJose) November 8, 2023

В середине тайма Диас вывел Реал вперед, расставив все на свои места. После перерыва Винисиус в течение трех минут забил сам и отдал ассист на Родриго, сняв все вопросы относительно победителя. Уже в добавленное время Лунин снова спас Реал, среагировав на удар головой в упор. Победа принесла Реалу 12 очков и досрочного вывела "сливочных" в плей-офф Лиги чемпионов, Брага с 3-мя пунктами осталась третьей.

В группе D Интер на последних минутах вырвал победу у Зальцбурга. Хозяева были острее в первом тайме, но на перерыв команды ушли без голов. После отдыха игра закрутилась с выходом на поле Лаутаро Мартинеса. Аргентинец сначала головой направил сферу в перекладину, а затем отличился с пенальти за игру Бидструпа рукой. Победа позволила Интеру сравняться по очкам с Реал Сосьедадом и занять второе место, Зальцбург с 3-мя баллами третий.

Трубин не дал забить пенальти, но проглотил пять голов за пол тайма от Сосьедада в Лиге чемпионов – два не засчитали