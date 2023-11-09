Лунін претендує на найкращий сейв дня у Лізі чемпіонів – відео порятунку від конкурентів
9 листопада 13:14 - Читать на русском
УЄФА відзначив рівень майстерності українського голкіпера Андрія Луніна.
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Воротар Реала Андрій Лунін потрапив до четвірки претендентів на найкращий сейв середи в рамках 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів.
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Нагадаємо, українець, який несподівано потрапив до старту "вершкових" на матч проти Браги (3:0) через ушкодження Кепи Аррісабалаги, парирував пенальті на перших хвилинах матчу.
Серед конкурентів Лунін – Александер Шлагер (Зальцбург), Фередерік Рьоннов (Зальцбург) та Каміль Грабара (Копенгаген).
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