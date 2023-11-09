Воротар Реала Андрій Лунін потрапив до четвірки претендентів на найкращий сейв середи в рамках 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів.

Лунін – про відбитий пенальті у матчі Ліги чемпіонів: "Я у найкращому клубі світу"

Нагадаємо, українець, який несподівано потрапив до старту "вершкових" на матч проти Браги (3:0) через ушкодження Кепи Аррісабалаги, парирував пенальті на перших хвилинах матчу.

Серед конкурентів Лунін – Александер Шлагер (Зальцбург), Фередерік Рьоннов (Зальцбург) та Каміль Грабара (Копенгаген).

Лунін допоміг Реалу достроково пробитись у плей-офф Ліги чемпіонів – українець взяв пенальті від Браги