Лунин поздравил сборную Украины с победой над Эстонией – вратарь два месяца не появлялся на поле

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин поблагодарил болельщиков за поддержку в спарринге с Эстонией (1:0).

Голкипер Вальядолида провел весь поединок против Эстонии, оставив свои ворота в неприкосновенности.

Наставник Вальядолида рассказал, когда Лунин получит шанс в основе

После игры Андрей Лунин опубликовал фото команды в Instagram и подписал: "1:0, с победой. Спасибо за поддержку".

Это первая игра 20-летнего футболиста более чем за два месяца. Последний раз Андрей появлялся на поле в спарринге Украина – Нигерия (2:2) 10 сентября.

Напомним, летом Лунин на правах аренды перешел из Реала в Вальядолид, но пока не получал игровой практики в новом клубе.

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