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Лунін привітав збірну України з перемогою над Естонією – воротар два місяці не з'являвся на полі

11:19 533 Читать на русском
Лунін привітав збірну України з перемогою над Естонією – воротар два місяці не з'являвся на полі
Андрій Лунін / Фото: flickr.com

Голкіпер збірної України Андрій Лунін подякував вболівальникам за підтримку у спарингу з Естонією (1:0).

Товариські матчі
Україна
1
1 : 0
0
Естонія
19:00 14:11:2019
завершено
90+2’ Роман Безус
 
90+2’ Роман Безус

Голкіпер Вальядоліда провів весь поєдинок проти Естонії, залишивши свої ворота недоторканими.

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Після гри Андрій Лунін опублікував фото команди в Instagram та підписав: "1:0, з перемогою. Дякую за підтримку".

Це перша гра 20-річного футболіста за більш ніж за два місяці. Останнього разу Андрій з'являвся на полі у спарингу Україна – Нігерія (2:2) 10 вересня.

Нагадаємо, влітку Лунін на правах оренди перейшов з Реала у Вальядолід, але поки не отримував ігрової практики у новому клубі.

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Теги
Україна Україна Збірна України Україна - Естонія Андрій Лунін Андрій Лунін Вальядолід Вальядолід
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