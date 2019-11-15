Лунін привітав збірну України з перемогою над Естонією – воротар два місяці не з'являвся на полі

Голкіпер збірної України Андрій Лунін подякував вболівальникам за підтримку у спарингу з Естонією (1:0).

Голкіпер Вальядоліда провів весь поєдинок проти Естонії, залишивши свої ворота недоторканими.

Наставник Вальядоліда розповів, коли Лунін отримає шанс в основі

Після гри Андрій Лунін опублікував фото команди в Instagram та підписав: "1:0, з перемогою. Дякую за підтримку".

Це перша гра 20-річного футболіста за більш ніж за два місяці. Останнього разу Андрій з'являвся на полі у спарингу Україна – Нігерія (2:2) 10 вересня.

Нагадаємо, влітку Лунін на правах оренди перейшов з Реала у Вальядолід, але поки не отримував ігрової практики у новому клубі.

Україна – Естонія: 3-й капітан добуває перемогу з львівськими нотками – команда Шевченка розчаровує, але фарт не покидає