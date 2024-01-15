Лунин посвятил победу в Суперкубке Испании украинцам: "Для меня гордость прославлять наш флаг по всему миру"
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин прокомментировал победу над Барселоной (4:1) в финале Суперкубка Испании.
"Мне бы хотелось посвятить эту победу украинцам.
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Для меня является гордостью иметь возможность представлять и прославлять наш флаг по всему миру", – написал Лунин на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, накануне наш земляк принял непосредственное участие в завоевании уже седьмого для себя трофея в составе Реала, попав, несмотря на все инсайды, в стартовый состав "сливочных".
К слову, в текущем сезоне украинец сыграл за Реал 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 7 голов (еще в 5 встречах отстоял "на ноль").
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