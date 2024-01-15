"Мне бы хотелось посвятить эту победу украинцам.

Лунин скромно отреагировал на победу над Барселоной в Суперкубке Испании – украинец завоевал с Реалом уже 7 трофей

Для меня является гордостью иметь возможность представлять и прославлять наш флаг по всему миру", – написал Лунин на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, накануне наш земляк принял непосредственное участие в завоевании уже седьмого для себя трофея в составе Реала, попав, несмотря на все инсайды, в стартовый состав "сливочных".

К слову, в текущем сезоне украинец сыграл за Реал 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 7 голов (еще в 5 встречах отстоял "на ноль").

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