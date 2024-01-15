"Мені б хотілося присвятити цю перемогу українцям.

Лунін скромно відреагував на перемогу над Барселоною у Суперкубку Іспанії – українець завоював з Реалом вже 7 трофей

Для мене є гордістю мати можливість представляти та прославляти наш прапор по всьому світу", – написав Лунін на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, напередодні наш земляк взяв безпосередню участь у завоюванні вже сьомого для себе трофею у складі Реала, потрапивши, попри всі інсайди, до стартового складу "вершкових".

До слова, у поточному сезоні українець зіграв за Реал 11 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 7 голів (ще у 5 зустрічах відстояв "на нуль").

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