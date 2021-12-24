Кубок Португалии, 1/8 финала

Порту – Бенфика – 3:0

Голы: Эванилсон, 1,31, Витинья, 7

Удаления: Эванилсон, 45+2 – Отаменди, 90+4

Такая ранняя стадия подарила столкновение двух гигантов. Роман Яремчук остался в запасе и наблюдал за избиением своей команды. Уже на 1-й минуте защита Бенфики развалилась, позволив Эванилсону расстрелять ворота с нескольких метров. Вскоре гостей подвел и вратарь Элтон, получающий шансы только в кубковых соревнованиях. Бразилец кулаком выбил мяч на ногу Витинье, а тот аккуратным парашютом попал под стойку. Бенфика могла отыграть хотя бы один мяч, но у Нуньеса зафиксировали 4-сантиметровый офсайд. Тот же Эванилсон оформил дубль, а перед свистком на перерыв получил вторую желтую.

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Во время отдыха Жезуш выпустил Яремчука и Эвертона. Украинец дважды пробивал головой с хороших позиций, но резервный вратарь "драконов" Марчесин действовал гораздо увереннее своего коллеги. От еще большего унижения Бенфику спасала стойка, принявшая на себя мощный удар Тареми. Не обошлось и без привычных стычек на поле. Одну из таких спровоцировал Яремчук, который толкнул Тареми, а затем легко ударил иранца в копчик. До массовой драки не дошло, а рефери пожалел Романа, выписав только желтую.

Доигрывали команды в равных составах – гол Отаменди отменили, после чего расстроенный аргентинец чуть не покалечил Диаса. Финальный свисток зафиксировал разгром Бенфики со счётом 0:3. Совсем скоро Яремчук и компания смогут взять реванш. 30 декабря команды снова сойдутся на поле "драконов" в рамках чемпионата. Если Бенфика проиграет, то отстанет от лидера на 7 очков и фактически простится с шансами на чемпионство.

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