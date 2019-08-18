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Лунин попал в заявку Вальядолида на матч против Бетиса – украинец может дебютировать за новый клуб уже сегодня

11:55 32 Читати українською
Лунин попал в заявку Вальядолида на матч против Бетиса – украинец может дебютировать за новый клуб уже сегодня
Андрей Лунин / Официальный сайт Вальядолида

Украинский голкипер Андрей Лунин имеет большие шансы дебютировать за Вальядолид уже в первом туре Ла Лиги.

 

Испанский Вальядолид опубликовал заявку на матч первого тура Ла Лиги против Бетиса. В списке присутствует и украинский голкипер Андрей Лунин.

"Лунин еще не до конца понимает тактику команды, но готов к конкуренции", – тренер Вальядолида Серхио Гонсалес

Заметим, что Бетис будет принимать Вальядолид в первом туре чемпионата Испании. Поединок состоится сегодня, 18 августа. Начало запланировано на 22:00.

Лунин сможет принять участие в матчах против Реала

Напомним, Андрей Лунин перешел в клуб Роналдо летом этого года из Реала на правах аренды. Соглашение рассчитано на 1 год.

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Вальядолід Вальядолід Испания Андрей Лунин Андрей Лунин Украинцы за рубежом Бетис - Вальядолід
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