Лунин сможет принять участие в матчах против Реала

Стали известны детали между Реалом и Вальядолидом по арендной сделке Андрея Лунина.

Спортивный директор "бело-фиолетовых" Мигель Анхель Гомес сообщил, что Лунин сможет сыграть против "сливочных" в следующем сезоне. Также в соглашении нет пунктов о количестве игрового времени, которое украинец должен провести на поле, сообщает Marca.

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К слову, за место в основном составе Вальядолида 20-летний украинец будет бороться с двумя вратарями – 30-летним воспитанником Барселоны Жорди Масипом и 25-летним Хосе Антонио Каро.

Напомним, прошлый сезон Андрей также провел в аренде. Однако тогда Реал не позволил Леганесу использовать голкипера в очных поединках.

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