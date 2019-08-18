Лунін потрапив у заявку Вальядоліда на матч проти Бетіса – українець може дебютувати за новий клуб вже сьогодні

Український голкіпер Андрій Лунін має великі шанси дебютувати за Вальядолід вже у першому турі Ла Ліги.

Іспанський Вальядолід опублікував заявку на матч першого туру Ла Ліги проти Бетіса. У списку присутній і український голкіпер Андрій Лунін.

"Лунін ще не до кінця розуміє тактику команди, але готовий до конкуренції", – тренер Вальядоліда Серхіо Гонсалес

Зауважимо, що Бетіс прийматиме Вальядолід у першому турі чемпіонату Іспанії. Поєдинок відбудеться сьогодні, 18 серпня. Початок запланований на 22:00.

Лунін зможе взяти участь у матчах проти Реала

Нагадаємо, Андрій Лунін перейшов у клуб Роналдо влітку цього року з Реала на правах оренди. Угода розрахована на 1 рік.