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Лунін потрапив у заявку Вальядоліда на матч проти Бетіса – українець може дебютувати за новий клуб вже сьогодні

11:55 193 Читать на русском
Лунін потрапив у заявку Вальядоліда на матч проти Бетіса – українець може дебютувати за новий клуб вже сьогодні
Андрій Лунін / Офіційний сайт Вальядоліда

Український голкіпер Андрій Лунін має великі шанси дебютувати за Вальядолід вже у першому турі Ла Ліги.

 

Іспанський Вальядолід опублікував заявку на матч першого туру Ла Ліги проти Бетіса. У списку присутній і український голкіпер Андрій Лунін.

"Лунін ще не до кінця розуміє тактику команди, але готовий до конкуренції", – тренер Вальядоліда Серхіо Гонсалес

Зауважимо, що Бетіс прийматиме Вальядолід у першому турі чемпіонату Іспанії. Поєдинок відбудеться сьогодні, 18 серпня. Початок запланований на 22:00.

Лунін зможе взяти участь у матчах проти Реала

Нагадаємо, Андрій Лунін перейшов у клуб Роналдо влітку цього року з Реала на правах оренди. Угода розрахована на 1 рік.

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Теги
Українці за кордоном Вальядолід Вальядолід Іспанія Андрій Лунін Андрій Лунін Бетіс - Вальядолід
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