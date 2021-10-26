Главный тренер Реала Карло Анчелотти определился с обоймой футболистов, которую планирует задействовать в поединке 11-го тура Ла Лиги против Осасуны.

23 футболиста вошли в заявку "сливочных" на домашнее противостояние с Осасуной, сообщает пресс-служба "сливочных" .

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В ней есть основной кипер Тибо Куртуа, который в матче против Барселоны получил повреждение. Очевидно, оно было совершенно несерьезным. Интересно, что отдельные испанские СМИ сообщали, что Анчелотти предоставит бельгийцу отдых, который открыл бы дверь для украинца Андрея Лунина.

Но в списке отсутствует Федерико Вальверде. Полузащитник тоже травмировался в Эль Класико, выйдя на поле во втором тайме, потому не доиграл матч до конца. У него были проблемы с коленом.

Заметим, что поединок против Осасуны состоится уже завтра, 27 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:30. В случае победы подопечные Карло Анчелотти возглавят турнирную таблицу испанской элиты.

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