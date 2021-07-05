Украинский легионер "сливочных" будет иметь возможность зарекомендовать себя перед Карло Анчелотти.

Сегодня, 5 июля, мадридский Реал начинает шестинедельную подготовку к новому сезону.

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Вместе с другими футболистами, которые не были задействованы в матчах Евро-2020 и Кубка Америки, из отпуска выйдет и украинский голкипер Андрей Лунин.

По информации Marca, основным вратарем мадридцев в возможных контрольных поединках "сливочных" будет именно украинский кипер, поскольку Куртуа появится в команде не раньше, чем через три недели.

Напомним, в прошлом сезоне Лунин в составе Реала провел лишь один матч в 1/16-й Кубка Испании против Алькояно (1:2).

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