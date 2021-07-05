Сьогодні, 5 липня, мадридський Реал розпочинає шеститижневу підготовку до нового сезону.

Лунін отримав нового тренера – він вигравав з Реалом три Ліги чемпіонів

Разом з іншими футболістами, які не були задіяні у матчах Євро-2020 і Кубка Америки, з відпустки вийде й український голкіпер Андрій Лунін.

За інформацією Marca, основним воротарем мадридців у можливих контрольних поєдинках "вершкових" буде саме український кіпер, оскільки Тібо Куртуа з'явиться у команді не раніше, ніж через три тижні.

Нагадаємо, минулого сезону Лунін у складі Реала провів лише один матч в 1/16-й Кубка Іспанії проти Алькояно (1:2).

Перший після ван Бастена – Траоре розпочинав кар'єру босоніж, увійшов в історію Аякса та стане ударною силою Шахтаря