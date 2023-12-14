"Вместе с главным футбольным агентом мира Жорже Мендешем поговорили о планах на будущее.

Лунин подписал контракт с самым могущественным агентом в мире – Реал недоволен "изменой" украинца, намекающего на уход

Чувствую, что наше сотрудничество будет полезным", – написал Шаблий на своей странице в социальной сети Instagram.

К слову, недавно клиентом Мендеша стал Андрей Лунин, что вызвало недовольство в лагере Реала (в составе мадридцев сейчас нет других футболистов, которые сотрудничают с португальским агентом. Зато его клиентами являются несколько игроков Барселоны).

Напомним, Жорже Мендеш сотрудничает с главными звездами мирового футбола, среди которых: Рубен Диаш, Бернарду Силва, Дарвин Нуньес, Жоау Фелиш, Жоау Канселу, Алехандро Бальде, Эдерсон, Жозе Моуринью и другие легендарные футболисты и тренеры.

Судакова у Європі ніхто не запитуватиме, чого він хоче – що впливає на цінник українського феномена?