Самый высокий бал вратарю сборной Украины поставил аналитический портал SofaScore . За матч против представителя четвертого по силе дивизиона Испании Андрей получил 7,2 балла. Больше только у Дани Себальоса (7,7).

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Портал FotMob поставил тоже 7,2, хотя это средняя оценка среди всех игроков "бланкос". Больше только у Себальоса (8,4). От издания Marca Лунин получил всего 1 звезду из 3 возможных. Однако высший балл не достался никому из его одноклубников.

Андрей может записать поединок против Касереньо себе в актив, ведь отстоял его на ноль и отличился одним мощным сейвом. В общем, это его третий "сухой" матч за сезон.