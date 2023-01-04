Найвище гру воротаря збірної України оцінив аналітичний портал SofaScore. За матч проти представника четвертого за силою дивізіону Іспанії Андрій отримав 7,2 бала. Більше лише у Дані Себальйоса (7,7).

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Портал FotMob поставив теж 7,2, хоча це середня оцінка серед усіх гравців "бланкос". Найбільше теж у Себальйоса (8,4). Від видання Marca Лунін отримав лише 1 зірку з 3 можливих. Проте вищий бал не дістався нікому з його одноклубників.

Андрій може записати поєдинок проти Касереньйо собі в актив, адже відстояв його на нуль та відзначився одним потужним сейвом. Загалом це його третій "сухий" матч за сезон.

Реал пройшов до 1/8 фіналу Кубка, мінімально перегравши Касереньйо – Лунін провів третій "сухий" матч у клубному сезоні