Футболисты Реала не сдерживали своих эмоций после победы над Барселоной (3:1) в рамках 9-го тура Ла Лиги.

Подопечные Карло Анчелотти не оставили никаких шансов своему самому принципиальному сопернику и стали единоличным лидером чемпионата Испании.

Реал хочет продлить контракт с Луниным – решение за украинцем, который грыз себя за пропущенный гол от Шахтера

Из-за травмы Тибо Куртуа ворота Реала защищал Андрей Лунин. В Мадриде, очевидно, остались довольны игрой 23-летнего украинца. После матча голкипера горячо поздравили с дебютом в Эль Класико.

К слову, в нынешнем сезоне Лунин уже сыграл за Королевский клуб 5 матчей во всех турнирах. Это ровно столько же, сколько было за предыдущие две кампании.

Реал – Барселона: Лунин получил странный вердикт испанцев, отмазки Хави уже надоедают