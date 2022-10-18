Футболісти Реала не стримували своїх емоцій після перемоги над Барселоною (3:1) в рамках 9-го туру Ла Ліги.

Підопічні Карло Анчелотті не залишили жодних шансів своєму найпринциповішому супернику і стали одноосібним лідером чемпіонату Іспанії.

Реал хоче продовжити контракт з Луніним – рішення за українцем, який гриз себе за пропущений гол від Шахтаря

Через травму Тібо Куртуа ворота Реала захищав Андрій Лунін. У Мадриді, вочевидь, залишилися задоволеними грою 23-річного українця. Після матчу голкіпера палко привітали з дебютом в Ель Класіко.

До слова, у нинішньому сезоні Лунін вже зіграв за Королівський клуб 5 матчів у всіх турнірах. Це рівно стільки ж, скільки було за попередні дві кампанії.

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