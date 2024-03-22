Українець отримав пропозицію від Манчестер Юнайтед, стверджує OK.Diario.

Реал визначився з долею Луніна на наступний сезон – мадридці не повертатимуть легенду й обрали несподівану ціль

Нова травма Куртуа означає, що Лунін залишиться основним воротарем Реала майже до кінця сезону. Мадридці дуже хотіли б продовжити контракт кіпера, який стає вільним агентом влітку 2025-го. Втім, Лунін не впевнений у своїх довгострокових перспективах на Бернабеу. Якщо Андрій не підпише нову угоду, то Реал буде шукати покупця вже найближчого літа.

Манчестер Юнайтед перед початком сезону витратив 50 млн євро на Андре Онана. Камерунець чергує геніальні матчі з дикими ляпами. "Дияволи" будуть готові за розумні гроші придбати воротаря, який складе конкуренцію або навіть витіснить Онана зі старту.

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