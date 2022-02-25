"Ми розмовляли з Луніним – і я, і президент поговорили з ним, щоб показати нашу прихильність. Зрозуміло, що це жахливий момент для нього. Весь клуб хоче передати нашу підтримку. Єдине, що ми можемо зробити, це бути поруч із ним.

Очевидно, зараз Лунін не має того духу, який був раніше. У нього є близькі люди під Києвом – мама, рідні, друзі, тому очевидно, що він хвилюється. Це нормально. Це впливає на нього. Тренування допомагають відволіктися.

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Дуже дивно, що у XXI столітті відбуваються такі речі. Сподіваюся, що незабаром це можна буде виправити. Мій дід пережив Першу світову війну, батько – Другу. Вони мені багато чого розповіли. Війна – це жах. І крапка", – цитує Карло Анчелотті AS.

Також, як стверджує Marca, український голкіпер отримав від Реала пропозицію будь-якої допомоги для себе і своєї родини. Українця підтримує вся команда, а зазвичай спокійний Лунін був зворушений таким ставленням. Попри страшні події на батьківщині, воротар тренувався на рівні з партнерами, продемонструвавши свій професіоналізм.

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